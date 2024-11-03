При обстреле ВСУ поселка в Белгородской области пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя из поселка Октябрьский Белгородской области пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

По его словам, в городскую больницу доставили двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением отправили в областную клиническую больницу.

Гладков заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный Telegram-канал Владимира Сальдо
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаОбстрелПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры