При обстреле ВСУ поселка в Белгородской области пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя из поселка Октябрьский Белгородской области пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городскую больницу доставили двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением отправили в областную клиническую больницу.
Гладков заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru