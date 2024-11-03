При обстреле ВСУ поселка в Белгородской области пострадали четыре человека

По его словам, в городскую больницу доставили двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением отправили в областную клиническую больницу.

Гладков заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

