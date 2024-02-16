При обстреле ВСУ двух белгородских сел пострадал человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Водитель получил контузию. Его доставили в медицинское учреждение.
Также получила повреждение линия электропередачи. Специалисты приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ, сообщил Гладков.
ВСУ 15 февраля обстреляли Белгород. Погибли семь человек, 19 получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».
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