При обстреле ВСУ двух белгородских сел пострадал человек

Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Водитель получил контузию. Его доставили в медицинское учреждение.

Также получила повреждение линия электропередачи. Специалисты приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ, сообщил Гладков.

ВСУ 15 февраля обстреляли Белгород. Погибли семь человек, 19 получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».

