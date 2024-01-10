При обстреле ВСУ брянского села Подывотье пострадал один человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадал один местный житель. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице, сообщил губернатор.
По его словам, повреждения получило одно транспортное средство. На место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.
Во вторник, 9 января, Богомаз сообщил об уничтожении над Брянским районом украинского беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
В канун Нового года ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня два брянских села. В результате атаки погиб девятилетний ребенок, передает «Радиоточка НСН».
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