«Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области

По его словам, ВСУ выпустили по территории Брянской области больше 14 снарядов. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, при обстреле повреждения получили два жилых дома, производственное помещение, административное здание сельхозпредприятия и хозпостройки в селе Лемешовка Севского района.

Ранее Богомаз заявил, что в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области погиб девятилетний ребенок, сообщает RT.

