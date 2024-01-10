«Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об украинском обстреле региона.

Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь

По его словам, ВСУ выпустили по территории Брянской области больше 14 снарядов. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, при обстреле повреждения получили два жилых дома, производственное помещение, административное здание сельхозпредприятия и хозпостройки в селе Лемешовка Севского района.

Ранее Богомаз заявил, что в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области погиб девятилетний ребенок, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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