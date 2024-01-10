«Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области
10 января 202414:21
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об украинском обстреле региона.
По его словам, ВСУ выпустили по территории Брянской области больше 14 снарядов. В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительной информации, при обстреле повреждения получили два жилых дома, производственное помещение, административное здание сельхозпредприятия и хозпостройки в селе Лемешовка Севского района.
Ранее Богомаз заявил, что в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области погиб девятилетний ребенок, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru