При обстреле ВСУ Белгородской области погиб один человек, 11 пострадали
12 октября 202406:43
Одиннадцать человек пострадали из-за обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что жертвы были зафиксированы накануне.
«За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей... Один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб», — подчеркнул Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в городе Шебекино девять мирных граждан были ранены в результате обстрела.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сайтов
- При обстреле ВСУ Белгородской области погиб один человек, 11 пострадали
- Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав
- СМИ: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа
- СМИ: Не менее 25 человек погибли из-за ударов Израиля на севере Газы
- При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека
- Эксперт Бондарь напомнил о росте штрафов при просрочке платежей за ЖКУ
- Алаудинов заявил, что СВО завершится в 2024 году
- СМИ: Экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска
- Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru