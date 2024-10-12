При обстреле ВСУ Белгородской области погиб один человек, 11 пострадали

Одиннадцать человек пострадали из-за обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что жертвы были зафиксированы накануне.

«За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей... Один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб», — подчеркнул Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в городе Шебекино девять мирных граждан были ранены в результате обстрела.

