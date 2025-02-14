Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, нападению украинских дронов подвергся Валуйский округ.
«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина», - написал глава области.
Губернатор также добавил, что в результате налета повреждены семь частных домов и четыре легковых автомобиля.
Ранее в селе под Тамбовом беспилотник ВСУ упал на лед водоема, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru