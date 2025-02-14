Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

По его словам, нападению украинских дронов подвергся Валуйский округ.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина», - написал глава области.

Губернатор также добавил, что в результате налета повреждены семь частных домов и четыре легковых автомобиля.

Ранее в селе под Тамбовом беспилотник ВСУ упал на лед водоема, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

