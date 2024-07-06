При обстреле Шебекина пострадал один человек

По его словам, снаряд ВСУ упал на территории предприятия, охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Мужчину доставили в больницу, он отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.

После обстрела в 11 частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и кровли, повреждены заборы и надворные постройки.

«В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад... Осколками посечены 4 автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков в Telegram-канале.

