При обстреле Шебекина пострадал один человек
Украинские военные обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряд ВСУ упал на территории предприятия, охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Мужчину доставили в больницу, он отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.
После обстрела в 11 частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и кровли, повреждены заборы и надворные постройки.
«В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад... Осколками посечены 4 автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков в Telegram-канале.
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