В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник
4 июля 202409:46
Украинский беспилотник рухнул в спальном микрорайоне Белгорода, сообщил глава города Валентин Демидов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал... без последующей детонации», — указал градоначальник.
Обломки дрона упали на проезжую часть, в микрорайоне частично перекрыли движение по улице Есенина. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее два дрона упали в селе Московское Ставропольского края, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru