В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник

Украинский беспилотник рухнул в спальном микрорайоне Белгорода, сообщил глава города Валентин Демидов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал... без последующей детонации», — указал градоначальник.

Обломки дрона упали на проезжую часть, в микрорайоне частично перекрыли движение по улице Есенина. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее два дрона упали в селе Московское Ставропольского края, напоминает RT.

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ФОТО: соцсети
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