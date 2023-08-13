При обстреле села Волфино в Курской области пострадали три человека
Украинская армия в воскресенье обстреляла село Волфино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.
Зафиксировано 10 прилетов. Осколочные ранения получили три мирных жителя, уточнил Старовойт.
Губернатор отметил, что пострадавших доставили в центральную районную больницу. При необходимости их транспортируют в областную поликлинику.
Один снаряд попал в жилой дом. Старовойт пообещал помочь в его восстановлении.
В пятницу при обстреле села Терезовка под Белгородом пострадал один человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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