При обстреле села Волфино в Курской области пострадали три человека

Украинская армия в воскресенье обстреляла село Волфино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

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Зафиксировано 10 прилетов. Осколочные ранения получили три мирных жителя, уточнил Старовойт.

Губернатор отметил, что пострадавших доставили в центральную районную больницу. При необходимости их транспортируют в областную поликлинику.

Один снаряд попал в жилой дом. Старовойт пообещал помочь в его восстановлении.

В пятницу при обстреле села Терезовка под Белгородом пострадал один человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область

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