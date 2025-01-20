При обстреле села Бехтеры два человека погибли, 19 пострадали

Два человека погибли, 19 человек пострадали во время обстрела со стороны Украины в селе Бехтеры Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек», — сообщили агентству.

Отмечается, что в числе пострадавших трое несовершеннолетних. Раненых госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что утром 20 января ВСУ нанесли удар по Бехтерам неподалеку от школы, куда направлялись дети и учителя, 13 человек пострадали. Позже стало известно, что атака была осуществлена с помощью американской РСЗО HIMARS.

