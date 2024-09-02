При обстреле поселка Дубовое под Белгородом пострадала женщина

Ранее губернатор заявил, что украинские войска обстреляли Белгород и район, здесь сработали средства ПВО, пишет Ura.ru. В поселке Дубовое был ранен один человек.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением... мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что после атаки в Дубовом загорелись два дома и четыре автомобиля, были повреждены фасады и остекление в пяти многоэтажках, посечены четыре машины.

