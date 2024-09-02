Мэр Белгорода подтвердил разрушение детского сада при обстреле ВСУ
Детский сад в Белгороде был разрушен в результате атаки украинских военных. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.
По словам мэра, Белгород подвергся удару со стороны ВСУ около 6 часов утра, пострадал микрорайон Харьковская гора. При атаке никто не пострадал, последствия уточняются.
«Есть разрушения социального объекта – детского сада, куда было прямое попадание. Привлекаем экспертную строительную организацию, которая подготовит заключение. Также повреждены 2 частных дома и автомобиль», — написал Демидов в Telegram-канале.
Градоначальник подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности детей детские сады на Харьковской горе на этой неделе будут закрыты, а школы микрорайона будут работать дистанционно.
Ранее СМИ сообщили, что при атаке ВСУ в Белгороде был поврежден детский сад. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попаданиях в социальный и коммерческий объекты, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле поселка Дубовое под Белгородом пострадала женщина
- СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность сотрудничества с Францией по делу Telegram
- В Австралии более 200 тысяч домов остались без электричества из-за шторма
- Мэр Белгорода подтвердил разрушение детского сада при обстреле ВСУ
- СМИ: Николай Дроздов в новом учебном году вернётся к работе со студентами
- Путин: В России СМИ свободны, это гарантировано конституцией
- В регионах с 1 сентября отключат десятки действующих дорожных камер
- «Лунтик. Возвращение домой» стал лучшим релизом уикенда и заработал 110 млн рублей
- На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении Ми-8
- В Госдуме допустили, что СБ ООН изучит признание Украины государством-террористом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru