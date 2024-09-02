Мэр Белгорода подтвердил разрушение детского сада при обстреле ВСУ

По словам мэра, Белгород подвергся удару со стороны ВСУ около 6 часов утра, пострадал микрорайон Харьковская гора. При атаке никто не пострадал, последствия уточняются.

«Есть разрушения социального объекта – детского сада, куда было прямое попадание. Привлекаем экспертную строительную организацию, которая подготовит заключение. Также повреждены 2 частных дома и автомобиль», — написал Демидов в Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности детей детские сады на Харьковской горе на этой неделе будут закрыты, а школы микрорайона будут работать дистанционно.

Ранее СМИ сообщили, что при атаке ВСУ в Белгороде был поврежден детский сад. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попаданиях в социальный и коммерческий объекты, пишет Ura.ru.

