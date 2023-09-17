При обстреле курской деревни Успеновка пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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В результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Двух пострадавших доставили в центральную районную больницу с легкими ранениями.

“Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации”, - сообщил Старовойт.

ВСУ 17 сентября обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Два частных дома получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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