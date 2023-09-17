При обстреле курской деревни Успеновка пострадали три человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Двух пострадавших доставили в центральную районную больницу с легкими ранениями.
“Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации”, - сообщил Старовойт.
ВСУ 17 сентября обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Два частных дома получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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