Белгородский водитель грузовика получил осколочное ранение

Водитель грузовика в Шебекино получил осколочное ранение в результате артиллерийской атаки ВСУ на город, госпитализация не потребовалась, сообщил глава Белгородской области Telegram-канала Вячеслав Гладков 17 сентября.

В селах Новая Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник

«Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», - сообщил губернатор.

В субботу Белгородскую область атаковали беспилотники. Удары были нанесены по селам Староселье Краснояружского района, Пороз Грайворонского городского округа, селе Колосково и Долгое Валуйского городского округа, хутор Лозовая Рудка Борисовского района. В результате атак никто не пострадал.

Накануне в белгородской области также зафиксировано 91 прилет из различных орудий ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа дважды за воскресенье оказался под обстрелом противника. Пострадавших нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиОбстрелБелгородская область

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