При обстреле курского поселка Теткино пострадала женщина
Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Местная жительница получила осколочные ранения. Ей оказывают медицинскую помощь.
В результате обстрела повреждено пять многоквартирных домов. На территории одного из местных предприятий произошел пожар. Спасатели потушили возгорание.
Ранее женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области. В населенном пункте повреждено четыре частных дома, три автомобиля, линия газо- и электроснабжения, передает «Радиоточка НСН».
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