При обстреле курского поселка Теткино пострадала женщина

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

В курском селе Гуево после обстрела пострадали четыре домовладения

Местная жительница получила осколочные ранения. Ей оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждено пять многоквартирных домов. На территории одного из местных предприятий произошел пожар. Спасатели потушили возгорание.

Ранее женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области. В населенном пункте повреждено четыре частных дома, три автомобиля, линия газо- и электроснабжения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область

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