В курском селе Гуево после обстрела пострадали четыре домовладения

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», - отметил он.

Губернатор добавил, что кроме четыре домовладений после украинской атаки также пострадали хозпостройки и заборы. Глава региона заверил, что власти окажут собственникам «помощь в восстановлении» испорченного имущества.

Ранее Роман Старовойт заявил, что обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200 упали в ряде районов Курска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».