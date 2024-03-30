В курском селе Гуево после обстрела пострадали четыре домовладения

В селе Гуево Суджанского района в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре домовладения, жертв нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

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«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», - отметил он.

Губернатор добавил, что кроме четыре домовладений после украинской атаки также пострадали хозпостройки и заборы. Глава региона заверил, что власти окажут собственникам «помощь в восстановлении» испорченного имущества.

Ранее Роман Старовойт заявил, что обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200 упали в ряде районов Курска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ВСУПроисшествиеОбстрелКурская Область

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