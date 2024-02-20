При обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининформации Донецкой Народной Республики.

При обстреле ВСУ двух белгородских сел пострадал человек

Как отметили в ведомстве, в 11:10 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации зафиксировало обстрел Киевского района с позиций украинских войск в Карловке.

«По предварительным данным, ранены четыре человека», — указали в министерстве.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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