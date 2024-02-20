При обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека
20 февраля 202412:02
Четыре человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининформации Донецкой Народной Республики.
Как отметили в ведомстве, в 11:10 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации зафиксировало обстрел Киевского района с позиций украинских войск в Карловке.
«По предварительным данным, ранены четыре человека», — указали в министерстве.
Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо рассказал, что его пытался отравить человек из числа доверенных лиц
- Крыша супермаркета обвалилась в Подмосковье под тяжестью снега
- Из-за разгерметизации нефтепровода под Волгоградом загрязнен квадратный километр почвы
- ФТС изъяла из незаконного оборота почти 50 млн пачек сигарет в 2023 году
- Лукашенко поставил задачу преобразовать армию в 2024 году
- АТОР: Отели Таиланда предложили туристам скидки до 40% на весну и лето
- Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи
- СМИ: Петросяна выписали из больницы
- Музкритик: Шнуров сможет научить участников «Фабрики звезд» продавать музыку
- В России переведут в электронный формат документы об образовании
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru