При обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека

Как отметили в ведомстве, в 11:10 представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации зафиксировало обстрел Киевского района с позиций украинских войск в Карловке.

«По предварительным данным, ранены четыре человека», — указали в министерстве.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка, напоминает RT.

