При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

«В результате обстрела ... ранения различной степени тяжести получили мирные граждане», — указал градоначальник.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня. При атаке пострадали женщины 1954 и 1980 года рождения, мужчина 1966 г.р.

Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ села Безымено Белгородской области, напоминает Ura.ru.

