При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Украинские военные обстреляли Центрально-Городской район Горловки, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела ... ранения различной степени тяжести получили мирные граждане», — указал градоначальник.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня. При атаке пострадали женщины 1954 и 1980 года рождения, мужчина 1966 г.р.
Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ села Безымено Белгородской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru