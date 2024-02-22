Два человека пострадали при атаке ВСУ на село Глотово Белгородской области

Село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля.

«Пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки... врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом, сообщает «Свободная пресса».

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