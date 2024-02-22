Два человека пострадали при атаке ВСУ на село Глотово Белгородской области

НСН-«Культурный гид» «АукцЫон» отметит 63-лете Гаркуши концертами в Москве и Петербурге Театралы идут на «Жизель Ботаническую» в МХТ им. Чехова, «Масквичи» в театре «Модерн» и «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова Главной премьерой киноуикенда станет фильм «Командир»