Два человека пострадали при атаке ВСУ на село Глотово Белгородской области
Село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля.
«Пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки... врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал губернатор.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru