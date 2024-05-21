При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие

Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Как отметил губернатор, никто не пострадал. Однако зафиксированы повреждения на территории сельхозпредприятия.

«Посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта», — указал Гладков, подчеркнув, что специалисты продолжают обход территории.

Ранее в Белгородском районе дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль, погибла женщина, еще три человека пострадали, напоминает 360.ru.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

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