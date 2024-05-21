При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, никто не пострадал. Однако зафиксированы повреждения на территории сельхозпредприятия.
«Посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта», — указал Гладков, подчеркнув, что специалисты продолжают обход территории.
Ранее в Белгородском районе дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль, погибла женщина, еще три человека пострадали, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Грузия получит помощь от США при условии отказа от антизападного курса
- Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9
- Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии
- Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
- Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
- Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей
- При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
- Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии
- СМИ: У бывшего помощника экс-депутата Рашкина проводят обыски
- Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru