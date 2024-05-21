В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся легковому автомобилю у КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе, погибла женщина. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, в авто находились водитель и три пассажира. Из-за атаки БПЛА одна женщина умерла от полученных ран.⠀

«Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой... доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в... больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что медики оказывают необходимую помощь раненым.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью снаряда РСЗО «Ольха» и двух беспилотников, напоминает Ura.ru.

