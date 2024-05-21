В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
Беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся легковому автомобилю у КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе, погибла женщина. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, в авто находились водитель и три пассажира. Из-за атаки БПЛА одна женщина умерла от полученных ран.⠀
«Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой... доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в... больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что медики оказывают необходимую помощь раненым.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью снаряда РСЗО «Ольха» и двух беспилотников, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru