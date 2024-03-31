При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина

«К большому горю, погибла мирная жительница - женщина в момент обстрела находилась на улице», - сообщил губернатор.

По его словам, женщина скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

Повреждено четыре частных дома, три автомобиля, а также линия газо- и электроснабжения, уточнил глава региона.



В воскресенье украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка. Пострадавших нет, зафиксировано повреждение линии электропередачи, отмечает «Радиоточка НСН».

