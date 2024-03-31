При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Дунайка Грайворонского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, погибла мирная жительница - женщина в момент обстрела находилась на улице», - сообщил губернатор.
По его словам, женщина скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.
Повреждено четыре частных дома, три автомобиля, а также линия газо- и электроснабжения, уточнил глава региона.
В воскресенье украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка. Пострадавших нет, зафиксировано повреждение линии электропередачи, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru