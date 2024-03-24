При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадали трое мужчин и одна женщина. У них зафиксированы проникающие ранения грудной клетки, переломы и черепно-мозговая травма.
«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил Гладков.
Повреждения получили семь многоквартирных домов. Пострадали семь частных домовладений и один хозяйственный объект.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru