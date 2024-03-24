При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле белгородского села Муром пострадал мужчина

Пострадали трое мужчин и одна женщина. У них зафиксированы проникающие ранения грудной клетки, переломы и черепно-мозговая травма.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил Гладков.

Повреждения получили семь многоквартирных домов. Пострадали семь частных домовладений и один хозяйственный объект.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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