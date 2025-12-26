Григоренко перечислил самые популярные сервисы на «Госуслугах»

Вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал наиболее популярные сервисы на портале «Госуслуги» по итогам 2025 года. Об этом сообщили в аппарате зампреда правительства.

Самой востребованной федеральной жизненной ситуацией стало «Поступление в вуз», ею воспользовались 9955626 человек.

«Второй по востребованности – сервис "Получение налогового вычета", им воспользовались 4 406 971 человек», - указал Григоренко.

Также у россиян были популярны сервисы «Защита от мошенников в сети», «Выход на пенсию», «Многодетная семья».

На портале госуслуг запустили 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций, запланированных к внедрению, в числе новинок – «Рождение ребенка», «Открытие ИТ-компании», «Мой питомец». В 2026 году в РФ продолжат развитие запущенных жизненных ситуаций, внедрение новых сервисов проактивного формата и контроль качества оказания всех госуслуг.

Между тем Военно-социальный центр Минобороны запустил сервис для записи на личный прием через «Госуслуги», пишет «Свободная пресса».

