При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек
3 августа 202409:18
Двадцать шесть человек пострадали в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом заявил начальник управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев, передает ТАСС.
«Пострадавших в общей сложности 26... К сожалению, 10 погибли», — сообщил Теряев.
Еще 16 человек были госпитализированы после ЧП.
Ранее на месте обрушения завершили поисково-спасательную операцию, специалисты начали разбор завалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
- После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись емкости с топливом
- В очереди на Крымский мост находится около двух тысяч машин
- При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек
- Французские и аргентинские футболисты устроили потасовку после матча на Олимпиаде
- У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,2
- Президента Вьетнама избрали новым генсеком правящей Коммунистической партии
- В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа
- Глава офиса президента Украины потребовал запретить Нетребко выступать в Европе
- Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 75 украинских БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru