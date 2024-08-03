При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек

Двадцать шесть человек пострадали в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом заявил начальник управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев, передает ТАСС.

Житель Нижнего Тагила рассказал, как пытался спасти пенсионерку из-под завалов

«Пострадавших в общей сложности 26... К сожалению, 10 погибли», — сообщил Теряев.

Еще 16 человек были госпитализированы после ЧП.

Ранее на месте обрушения завершили поисково-спасательную операцию, специалисты начали разбор завалов.

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ФОТО: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
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