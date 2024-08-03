В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле после обрушения части дома завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.

В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

«В настоящее время осуществляется разбор завалов», — указали в ведомстве.

В департаменте напомнили, что губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил начать оперативный разбор, как только завершится поисково-спасательная операция.

Ранее в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда в пятиэтажном доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек, госпитализированы 11 пострадавших.

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