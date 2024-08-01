Житель Нижнего Тагила рассказал, как пытался спасти пенсионерку из-под завалов
Житель Нижнего Тагила и очевидец обрушения подъезда жилого дома Роман рассказал, что пытался спасти бабушку, которая оказалась под завалами. Его слова приводит «Газета.Ru».
В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле обрушился подъезд пятиэтажного дома. Причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси», сообщили в пресс-службе МЧС России.
Мужчина отметил, что сразу после взрыва пытался помогать спецслужбам находить людей. Так, он хотел помочь бабушке, чью руку сильно зажало обломками, но к сожалению, вытащить ее смог. Тогда он сообщил о ней спецслужбам. Мужчина подчеркнул, что она была жива.
В результате инцидента пострадало как минимум девять человек, в том числе пятеро детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru