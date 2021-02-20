При обрушении на Норильской обогатительной фабрике пострадали три человека

Самостоятельно спаслись два человека и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. На месте работают спасатели.

На днях горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе.

В этот момент в ней находились 98 рабочих. Из забоя эвакуировали 83 человека. В настоящее время в шахте остаются не менее пяти человек.

