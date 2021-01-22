В обрушившейся шахте Кузбасса нашли третьего погибшего

При обрушении на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецке погибли три человека. Тело третьего горняка найдено, вскоре оно будет поднято на поверхность, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Обрушение произошло после выброса мета в конвейерном штреке. Связь с тремя шахтерами была утеряна, а 41 человек вышел на поверхность самостоятельно.