На шахте в Кузбассе произошло обрушение горной породы

Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, сообщает МЧС России.

В этот момент в ней находились 98 рабочих. Из забоя эвакуировали 83 человека. В настоящее время в шахте остаются не менее пяти человек.

Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе

На месте работают спасатели.

Ранее в Коми были обнаружены тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в ноябре 2020 года.

Как считает следствие, 1 ноября при производстве буровых работ из-за нарушений требований промышленной безопасности произошло возгорание элементов сооружений шахты, в которой находились 82 работника, из них 80 поднялись на поверхность.

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