На шахте в Кузбассе произошло обрушение горной породы
Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, сообщает МЧС России.
В этот момент в ней находились 98 рабочих. Из забоя эвакуировали 83 человека. В настоящее время в шахте остаются не менее пяти человек.
На месте работают спасатели.
Ранее в Коми были обнаружены тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в ноябре 2020 года.
Как считает следствие, 1 ноября при производстве буровых работ из-за нарушений требований промышленной безопасности произошло возгорание элементов сооружений шахты, в которой находились 82 работника, из них 80 поднялись на поверхность.
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