При обрушении крыши клуба в Доминикане погибли 15 человек

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время концерта Рубби Переса. Погибли 15 человек, еще 101 с различными травмами доставлены в больницы, сообщило издание Listin Diario.

Под завалами остаются люди, отмечает издание со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям.