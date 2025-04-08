При обрушении крыши клуба в Доминикане погибли 15 человек

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время концерта Рубби Переса. Погибли 15 человек, еще 101 с различными травмами доставлены в больницы, сообщило издание Listin Diario.

Под завалами остаются люди, отмечает издание со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям.

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Певица Зулика Перес, дочь Рубби Переса, заявила, что исполнитель также находится под завалами.

В спасательных работах принимают участие 77 машин скорой помощи из Управления экстренного реагирования на внебольничные происшествия, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления.

Ранее сегодня сообщалось о мощном землетрясении в Индонезии.


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ФОТО: ТАСС / Orlando Barria / EPA
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