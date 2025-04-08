При обрушении крыши клуба в Доминикане погибли 15 человек
Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время концерта Рубби Переса. Погибли 15 человек, еще 101 с различными травмами доставлены в больницы, сообщило издание Listin Diario.
Под завалами остаются люди, отмечает издание со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям.
Певица Зулика Перес, дочь Рубби Переса, заявила, что исполнитель также находится под завалами.
В спасательных работах принимают участие 77 машин скорой помощи из Управления экстренного реагирования на внебольничные происшествия, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления.
Ранее сегодня сообщалось о мощном землетрясении в Индонезии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru