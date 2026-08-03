Минтруд заявил о сохранении семейной выплаты при смене работы

Россияне, сменившие место работы в 2025 году, сохраняют право на оформление ежегодной семейной выплаты. Об этом говорится в сообщении Минтруда на платформе «Макс».

«Даже если к моменту подачи заявления вы не работаете, обратиться за выплатой все равно можно. Главное условие: в прошлом году вы получали доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ», - подчеркнули в министерстве.

Ведомство напомнило, что размер выплаты определяют, пересчитывая сумму уплаченного с зарплат подоходного налога, денежного довольствия либо предпринимательского дохода по ставке 6%. Социальный фонд перечисляет разницу единым платежом.

Семейную выплату могут получить родители двух и более детей в возрасте до 18 лет (при очном обучении ребенка - до 23 лет), если семья имеет среднедушевой доход менее 1,5 прожиточных минимумов и ее имущество соответствует установленным критериям.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что новой семейной налоговой выплатой воспользовались 3,4 млн россиян.

