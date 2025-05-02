Автомобиль врезался в толпу в Штутгарте, не менее шести человек пострадали
В центре Штутгарта автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате чего пострадали не менее шести человек. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы и СМИ сообщает Bild.
Полиция заявила, что некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы. По предварительной информации, водитель транспортного средства был задержан на месте происшествия.
«Есть несколько пострадавших... В том числе с серьезными травмами», — говорится в сообщении полиции Штутгарта в соцсети X.
Инцидент произошел в районе с высокой пешеходной активностью. Правоохранительные органы ведут расследование, передает «Радиоточка НСН».
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