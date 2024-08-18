При крушении частного самолета на Ставрополье погиб один человек

В результате крушения частного самолета на Ставрополье погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, погибший являлся пилотом судна. Известно, что легкомоторный самолет «Злин-42» выполнял тренировочный полета в 1,5 километрах от аэродрома «Рыздвянный». На его борту находился только один человек.

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В настоящий момент причины крушения судна устанавливаются. Отмечается, что на земле нет жертв и разрушений. Возгорания тоже не произошло.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет.

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ФОТО: РИА Новости
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