При крушении частного самолета на Ставрополье погиб один человек
В результате крушения частного самолета на Ставрополье погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, погибший являлся пилотом судна. Известно, что легкомоторный самолет «Злин-42» выполнял тренировочный полета в 1,5 километрах от аэродрома «Рыздвянный». На его борту находился только один человек.
В настоящий момент причины крушения судна устанавливаются. Отмечается, что на земле нет жертв и разрушений. Возгорания тоже не произошло.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru