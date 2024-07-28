В Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет

В Карачаево-Черкесии недалеко от населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека. По данным источника, один из них погиб, со вторым медики проводят реанимационные действия.

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На место происшествия выехали экстренные службы. Причины произошедшего пока неизвестны.

Накануне, днем 27 июля, в Волгоградской области разбился истребитель Су-34. Всем членам экипажа удалось спастись, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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