В Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет
28 июля 202412:26
В Карачаево-Черкесии недалеко от населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что на борту воздушного судна находились два человека. По данным источника, один из них погиб, со вторым медики проводят реанимационные действия.
На место происшествия выехали экстренные службы. Причины произошедшего пока неизвестны.
Накануне, днем 27 июля, в Волгоградской области разбился истребитель Су-34. Всем членам экипажа удалось спастись, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru