Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава Минобороны Франции рассказал о столкновении истребителей

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.

В ведомстве указали, что воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

«Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет», - заключили в Минобороны.

Ранее истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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