Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.
В ведомстве указали, что воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
«Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет», - заключили в Минобороны.
Ранее истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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