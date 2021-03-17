При автоаварии с автобусом под Рязанью пострадали 18 человек

В результате происшествия автобус, в котором находились 58 человек, опрокинулся, пострадали 18 человек.

6 марта под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами.

Авария случилась в Иглинском районе. В автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

