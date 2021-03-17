При автоаварии с автобусом под Рязанью пострадали 18 человек

Под Рязанью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Транспортное средство выполняло рейс Москва – Пенза. ДТП случилось на 226 километре федеральной трассы М-5.

Водитель автобуса не справился с управлением на юге Москвы

В результате происшествия автобус, в котором находились 58 человек, опрокинулся, пострадали 18 человек.

6 марта под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами.

Авария случилась в Иглинском районе. В автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТПАвария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры