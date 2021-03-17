При автоаварии с автобусом под Рязанью пострадали 18 человек
Под Рязанью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Транспортное средство выполняло рейс Москва – Пенза. ДТП случилось на 226 километре федеральной трассы М-5.
В результате происшествия автобус, в котором находились 58 человек, опрокинулся, пострадали 18 человек.
6 марта под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами.
Авария случилась в Иглинском районе. В автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.
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