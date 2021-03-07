Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек

В результате столкновения погиб водитель одной из фур. За медицинской помощью обратились водитель другой фуры, водитель автобуса и один из несовершеннолетних пассажиров.

3 марта водитель автобуса заехал на тротуар на юге Москвы, пострадала одна из пассажирок автобуса.





