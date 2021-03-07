Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек

Под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами, сообщает МВД по Башкирии.

Авария случилась вечером 6 марта на трассе в Иглинском районе. В автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля

В результате столкновения погиб водитель одной из фур. За медицинской помощью обратились водитель другой фуры, водитель автобуса и один из несовершеннолетних пассажиров.

3 марта водитель автобуса заехал на тротуар на юге Москвы, пострадала одна из пассажирок автобуса.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвтобусУфа
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