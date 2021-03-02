Водитель автобуса не справился с управлением на юге Москвы

Водитель автобуса заехал на тротуар на юге Москвы, пострадала одна из пассажирок автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, инцидент произошел на Балаклавском проспекте в районе дома 33. Отмечается, что водитель не справился с управлением транспортным средством. Пострадавшая в результате происшествия женщина госпитализирована.

Агентство передает, что одна из полос проспекта перекрыта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

ГУ МЧС России во вторник распространили предупреждение о непогоде. Водителям сообщили о гололедице и понижении температуры. Сотрудники ведомства посоветовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать обгонов и перестроений.

