При атаке ВСУ по Белгороду ранены 11 человек
1 сентября 202417:43
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадали 11 мирных жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Десять человек доставили в медицинские учреждения города. Одному оказали медицинскую помощь на месте.
Среди пострадавших двое детей. Они находятся в тяжелом состоянии. У одного из них осколочное ранение брюшной полости, у другого - раны обеих ног.
Накануне украинские войска обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru