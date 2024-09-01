При атаке ВСУ по Белгороду ранены 11 человек

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадали 11 мирных жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Десять человек доставили в медицинские учреждения города. Одному оказали медицинскую помощь на месте.

Среди пострадавших двое детей. Они находятся в тяжелом состоянии. У одного из них осколочное ранение брюшной полости, у другого - раны обеих ног.

Накануне украинские войска обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгород

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