При атаке ВСУ по Белгороду ранены 11 человек

Десять человек доставили в медицинские учреждения города. Одному оказали медицинскую помощь на месте.

Среди пострадавших двое детей. Они находятся в тяжелом состоянии. У одного из них осколочное ранение брюшной полости, у другого - раны обеих ног.

Накануне украинские войска обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, передает «Радиоточка НСН».

