При атаке ВСУ на Курскую область погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя главы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
«К сожалению, пострадавшие есть, к сожалению, есть и погибшие — четверо человек. Но всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме», — заявил чиновник.
Белостоцкий подчеркнул, что ни один раненый не погиб в стационарах региона. Кроме того, врио замгубернатора указал, что пострадавшим помогают медики, прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга. Белостоцкий поблагодарил их за оказанную помощь.
Ранее Минздрав сообщил, что в Курской области при обстрелах со стороны украинских сил пострадал 31 человек, в их числе шесть детей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru