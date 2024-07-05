При атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек
Шесть человек, из которых двое детей, пострадали во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.
Обломки сбитых летательных аппаратов упали на трёхэтажный жилой дом. Людей эвакуировали. Их разместят в пунктах временного содержания. Раненых госпитализировали.
В большой части города нет электричества, так как повреждения получила энергоподстанция.
Ранее стало известно, что в Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru