При атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек

Шесть человек, из которых двое детей, пострадали во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник

Обломки сбитых летательных аппаратов упали на трёхэтажный жилой дом. Людей эвакуировали. Их разместят в пунктах временного содержания. Раненых госпитализировали.

В большой части города нет электричества, так как повреждения получила энергоподстанция.

Ранее стало известно, что в Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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