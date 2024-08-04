При атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина

В белгородском городе Шебекино мирная жительница погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области

Женщина скончалась от полученных ран до приезда медиков. Гладков принес соболезнования родным и близким погибшей.

Еще один дрон атаковал автобус в селе Салтыково. Пострадавших нет. Машина получила повреждения.

Накануне украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе Белгородской области. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ШебекиноБелгородская областьУкраина

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