При атаке украинскими дронами Шебекинского округа пострадали два человека

Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, два дрона атаковали автобус и микроавтобус. Инцидент произошел в районе села Шамино.

Пострадали мужчина и женщина. Им оказали необходимую помощь на месте. Транспортные средства получили повреждения.

Еще один беспилотник атаковал парковку на территории предприятия. Поврежден грузовой автомобиль.

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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