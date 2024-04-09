При атаке украинскими дронами Шебекинского округа пострадали два человека
Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, два дрона атаковали автобус и микроавтобус. Инцидент произошел в районе села Шамино.
Пострадали мужчина и женщина. Им оказали необходимую помощь на месте. Транспортные средства получили повреждения.
Еще один беспилотник атаковал парковку на территории предприятия. Поврежден грузовой автомобиль.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru