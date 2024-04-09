При атаке украинскими дронами Шебекинского округа пострадали два человека

По его словам, два дрона атаковали автобус и микроавтобус. Инцидент произошел в районе села Шамино.

Пострадали мужчина и женщина. Им оказали необходимую помощь на месте. Транспортные средства получили повреждения.

Еще один беспилотник атаковал парковку на территории предприятия. Поврежден грузовой автомобиль.

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями, передает «Радиоточка НСН».

