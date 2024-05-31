При атаке на нефтебазу на Кубани пострадали два человека

«Ночью от воздушного удара БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. В следствие чего произошло возгорание трех железнодорожных цистерн с мазутом... Пострадали два сотрудника нефтебазы», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Бабенкова, у мужчин не тяжелые травмы, им ничего не угрожает. Пожар на нефтебазе полностью ликвидировали.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке дронов ВСУ и повреждении инфраструктуры нефтебазы в Темрюкском районе, напоминает Ura.ru. Сотрудников объекта эвакуировали.

