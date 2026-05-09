Австралия потратила $1,2 млрд на военную поддержку Украины
Австралия потратила на военную поддержку Украины почти 1,2 млрд долларов. Об этом сообщил посол России в Канберре Михаил Петраков в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, Австралия с 2022 года выступала активным спонсором Киева.
«На данный момент совокупный объем ее так называемой "поддержки" составляет более 1,7 миллиарда австралийских долларов, что по нынешнему курсу – около 1,2 миллиарда долларов США», - заявил он.
Петраков подчеркнул, что Канберра предоставляла Украине бронетехнику, развертывала в Европе самолеты-разведчики Е-7А Wedgetail и участвовала в подготовке боевиков ВСУ.
При этом сейчас Австралия уменьшает объем поддержки Киева, в последние полтора года «поток пожертвований заметно сократился». Тем не менее, две страны продолжают активное взаимодействие в том числе в части обмена опытом по военной линии.
Ранее Германия одобрила программу финансовой поддержки Украины до 2030 года, предусматривающую выделение средств из федерального бюджета. В 2027 году Киев должен получить 11,6 млрд евро.
