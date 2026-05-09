Венесуэла после атак США вывезла ядерный материал с бывшего реактора

Венесуэла после атаки США в январе провела операцию по вывозу ядерного материала с бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом говорится в сообщении правительства республики, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Ивана Хиля.

США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны

«В период с 18 по 29 апреля... была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», - указали власти.

В Венесуэле считают, что действия США в районе объектов IVIC повысили уровень риска и подтвердил необходимость проведения операции в ускоренном порядке. Каракас ранее обвинял Вашингтон ударах по научной инфраструктуре организации.

Экспериментальный реактор RV-1 завершил свой эксплуатационный цикл в 1991 году. В 1997-м его решили закрыть окончательно.

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
