Венесуэла после атак США вывезла ядерный материал с бывшего реактора

«В период с 18 по 29 апреля... была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», - указали власти.

В Венесуэле считают, что действия США в районе объектов IVIC повысили уровень риска и подтвердил необходимость проведения операции в ускоренном порядке. Каракас ранее обвинял Вашингтон ударах по научной инфраструктуре организации.

Экспериментальный реактор RV-1 завершил свой эксплуатационный цикл в 1991 году. В 1997-м его решили закрыть окончательно.

