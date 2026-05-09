Венесуэла после атак США вывезла ядерный материал с бывшего реактора
Венесуэла после атаки США в январе провела операцию по вывозу ядерного материала с бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом говорится в сообщении правительства республики, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Ивана Хиля.
«В период с 18 по 29 апреля... была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», - указали власти.
В Венесуэле считают, что действия США в районе объектов IVIC повысили уровень риска и подтвердил необходимость проведения операции в ускоренном порядке. Каракас ранее обвинял Вашингтон ударах по научной инфраструктуре организации.
Экспериментальный реактор RV-1 завершил свой эксплуатационный цикл в 1991 году. В 1997-м его решили закрыть окончательно.
Горячие новости
- Китай и Россия нарастили товарооборот на 19,7% за четыре месяца
- Венесуэла после атак США вывезла ядерный материал с бывшего реактора
- В первом квартале года в Россию въехали более 5,6 тысячи украинцев
- Австралия потратила $1,2 млрд на военную поддержку Украины
- В Хабаровске прошел самый масштабный на Дальнем Востоке парад 9 мая
- Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине
- Путин присвоил актеру Алексею Маклакову звание заслуженного артиста
- В ОП предложили ввести выплаты ко Дню Победы для военных и правоохранителей
- Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу
- Московская «Родина» впервые вышла в Российскую премьер-лигу