В Италии зафиксировали первый случай лечения ИИ-зависимости
Итальянская государственная служба по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) зарегистрировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета Gazzettino.
Пациентка - девушка в возрасте около 20 лет, которая находилась в постоянном контакте с ИИ. Технология научилась ее понимать, в общении с ИИ девушка обрела чувство безопасности и отдалилась «от всего и всех». Со временем «токсичная дружба» стала зависимостью.
«Это первый случай "зависимости от ИИ", взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей (управления социальных услуг и здравоохранения. - НСН) Ulss 3 Венеции», - отмечает издание.
Главврач медучреждения Лаура Суарди заявила, что специалисты прогнозировали появление подобных случаев зависимости от ИИ. Как отметила эксперт, по мере узнавания человека этот инструмент начинает давать ответы, какие пользователь хочет услышать.
Между тем генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в пресс-центре НСН заявил, что после появления ИИ, способного поддерживать беседу и проявлять эмпатию, мужчины не будут заинтересованы в общении с противоположным полом в реальной жизни.
