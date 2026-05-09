Пушилин не исключил развала НАТО после конфликта вокруг Ирана

Развал НАТО возможен после завершения конфликта вокруг Ирана, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Как отметил политик, уже произошел «определенный надрыв», и не получится вычеркнуть его либо сделать вид, что «ничего не было, а потом после окончания конфликта с Ираном опять все начать, как будто все было хорошо».

«Какие-то изменения будут. Причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», - указал Пушилин.

Ранее кандидат политических наук Павел Фельдман заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий. По мнению эксперта, участники альянса по-разному оценивают угрозы и способы защиты.

