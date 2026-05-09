Путин наградил актрису Зудину медалью «За труды в культуре и искусстве»
Актриса, народная артистка России Марина Зудина получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Зудину Марину Вячеславовну», - отмечается в указе.
Зудиной 60 лет, актриса сотрудничает с Московским театром Олега Табакова и МХТ имени А.Чехова, а также снимается в кино. На ее счету десятки ролей в различных проектах.
Ранее стало известно, что актриса, народная артистка РФ Наталия Селезнева удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
