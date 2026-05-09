Путин наградил актрису Зудину медалью «За труды в культуре и искусстве»

«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Зудину Марину Вячеславовну», - отмечается в указе.

Зудиной 60 лет, актриса сотрудничает с Московским театром Олега Табакова и МХТ имени А.Чехова, а также снимается в кино. На ее счету десятки ролей в различных проектах.

Ранее стало известно, что актриса, народная артистка РФ Наталия Селезнева удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

